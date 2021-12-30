«تنسيقية الأحزاب» تستقبل رئيس القسم الثقافي والتعليمي للسفارة الألمانية

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيلكس هالا رئيس القسم الثقافي والتعليمي للسفارة الألمانية بمصر، لبحث أوجه التعاون المشترك بمجالات الثقافة والتعليم، وقضايا المناخ خاصة في ظل استضافة مصر لقمة المناخ العام المقبل.

ورحب نواب التنسيقية، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر التنسيقية، بالتعاون وتبادل الآراء والحوار المستمر، مؤكدين أهمية العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين.

من جهته، أكد رئيس القسم الثقافي والتعليمي للسفارة الألمانية أهمية العلاقات المصرية الألمانية، لافتا إلى اهتمام بلاده بانتشار المدارس والجامعات الألمانية لنقل وتبادل الخبرات بين البلدين.

شارك من التنسيقية أعضاء مجلس النواب أميرة صابر، طارق الخولي، ونادر مصطفي، مارسيل سمير، علاء عصام، ومن أعضاء مجلس الشيوخ محمود القط الشيوخ وراجية الفقي.