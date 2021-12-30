البحوث الفلكية: حدوث زلازل بشكل شبه يومي لا يشعر بها المواطنون

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والفيزيقية، إنه يتم حدوث زلازل بشكل شبه يومي ولا يشعر بها المواطنون، وذلك بسبب تصادم يحدث بين الجزء الذي يحمل قارة إفريقيا مع الجزء الذي يحمل قارة أوروبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، الأربعاء، أن تم إطلاق دليل استرشادي لمواجهة الزلازل، لتقليل الخسائر قدر الإمكان، حال حدوث زلزال.

واستكمل أن المنطقة تشهد نشاطا زلزاليا بشكل شبه يومي وهذا أمر اعتيادي، مضيفًا أن ما يحدث عبارة عن جرس إنذار للكوارث الطبيعية التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة.

وكان كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل الزلزال الذي حدث بالقرب من جزيرة كريت، في الساعة 7:15 بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتأثر به المواطنين في مصر لعدة دقائق.

وأكد أن سكان محافظة القاهرة شعروا به وبعض مدن الدلتا، ولا يمثل أي خطورة على مصر نتيجة بعده عن الأراضي المصرية.