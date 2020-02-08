نظم فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء اليوم، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة ندوة تحت عنوان (أهمية دور الأسرة في رعاية الأبناء)، وذلك برئاسة إحسان داود غالى مقررة فرع المجلس، وحضور عدد من العاملين والعاملات بمديرية الزراعة، إلى جانب فاطمة نصار عضو الفرع ونسرين حمدى المحامية ورئيس مكتب الشكاوى بالفرع وخالد الزرقاني مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة.

وذكر فرع المجلس - في بيان أصدره الليلة - أن إحسان داود غالي مقررة الفرع استعرضت، خلال الندوة التي تقام ضمن مبادرة (تنمية الأسرة المصرية)، دور المجلس القومي للمرأة في دعم ومساندة المرأة ومساعدتها للحفاظ على الكيان الأسري من التفكك، وتناولت نشأة المجلس وأهدافه والدور الذى يقوم به من تمكين اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي للمرأة، وأيضا حملات "طرق الأبواب" التي ينفذها المجلس لرصد مشاكل واحتياجات المرأة والعمل على حلها، إلى جانب تقديم الوعي الصحي والنفسي والاجتماعي والقانوني للمرأة.

كما تناولت غالي، دور الأسرة في تربية الأبناء، وأهمية دور الأم في تربية أبنائها على القيم الأخلاقية وتقبل الآخر، مشيرة إلى أن المرأة هي الشريك الأساسي للرجل والداعم له وللأبناء، وأن الأب هو القدوة والمثل الذى يحتذى به الأبناء ويسيروا على خطاه، وأنه يجب على الزوجين الحرص على عدم الشجار أمام الأطفال، واحترام كل منهما للآخر وتنشئة الأبناء على الاحترام.

من جانبها، تناولت فاطمة نصار عضو الفرع، دور المدارس والجامعات في خلق بيئة تربوية لأبنائنا وبناتنا وتعليمهم التعليم الصحيح، كما أبرزت دور مجلس الأمناء بمديرية التربية والتعليم في حل المشكلات التي تواجه الطلاب فى المدارس، وأهمية دور الأخصائى الاجتماعى فى المدارس.

بدورها، تناولت نسرين حمدى بكير، رئيس مكتب الشكاوى بفرع المجلس، دور المجلس القومي للمرأة ومكتب الشكاوى، مشيرة إلى وجود شبكة محامين متطوعين به لتمثيلها أمام القضاء، وأيضاً لحل المشاكل والعقبات التى تقف أمام تقدمها.

كما تناولت ظاهرة الزواج المبكر كأحد أشكال العنف ضد المرأة وما له من أضرار جسدية ونفسية تؤثر على الفتاة، والآثار القانونية المترتبة عليه من حيث عدم وجود وثيقة زواج وضياع حقوق الأطفال، ودور المجلس فى تقليل هذه الظاهرة التى تفشت فى المجتمع ، وأهمية التنشئة السليمة للأبناء وتربيتهم على أسس صحيحة، وأن الزواج المبكر ساعد على الطلاق المبكر لأن صغر سن الزوجة لا يجعلها قادرة على بناء أسرة سليمة .