جددت أسرة من قرية الشطب التابعة لمدينة دراو بأسوان مطلبها بعلاج ابنها المصاب بشلل رباعي على نفقة الدولة.



وكان حجاج خميس والد الطفل عبد الرحمن قد التقى برئيس الوزراء يوم ٢ يناير ٢٠١٨ أثناء تفقد مرسى كوم أمبو السياحي، وطلب منة علاج ابنه الذي كان وقتها عمره ١٣ عاما، ووعد رئيس الوزراء وقتها بالتنسيق مع وزارة الصحة لعلاج ابنه بعد أن حصل على كل البيانات الخاصة به.



وأكد خميس أنه منذ ٢ يناير ٢٠١٨ حتى اليوم لم يتم تنفيذ أي شيء خاص بعلاج ابنه، والذي كان وقتها ١٣ سنة حتى أصبح الآن ١٦ سنة، مجددا مطلبه لمحافظ أسوان أشرف عطية بالتدخل لعلاج ابنه.



ومن جانبه، قال الدكتور ايهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه عندما التقى المواطن برئيس الوزراء لم تكن حقنة الضمور متوفرة لأنها غالية الثمن، ولكن حاليا يمكن أن يتوجه إلى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، وسيتم تحويل الحالة إلى الدكتور إيهاب الهواري رئيس قسم الأطفال، لتوفير حقنة الضمور.