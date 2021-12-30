شيني تتعاقد مع تيم تريد للاستثمار التجاري لاستغلال العلامة التجارية والتصنيع لدى الغير

وافق مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"-إحدى شركات قطاع الأعمال العام-على عرض شركة "تيم تريد للاستثمار التجاري" لاستغلال العلامة التجارية والتصنيع لدى الغير، وتم تحرير عقد بذلك، وفق بيان للشركة إلى إدارة البورصة، اليوم الخميس.



وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة انعقد أمس الأربعاء، الذي اعتمد أيضا محضر مجلس الإدارة السابق الذي انقد يوم 21 ديسمبر الجاري.



وكان مجلس إدارة شركة الخزف والصيني، في منتصف ديسمبر الجاري، على عرض الطلب المقدم من كبار العملاء بخصوص المساهمة في تمويل شراء خطوط إنتاج لمصنع السيراميك.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة مصر، حينها، أن ذلك يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، مضيفة أن المجلس اقترح تشكيل لجنة للتفاوض والدراسة في هذا الشأن.



وبحسب البيان، وافق المجلس على اعتماد قرار لجنة البت الخاصة بالمناقصة رقم 1 لسنة 2021 والخاص بدراسة الجدوى المالية والفنية والتسويقية لبيوت الخبرة العالمية وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع السيراميك، وإنشاء مصنع للأدوات المائدة والأدوات الصحية.



وحققت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني خلال العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 62.33 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 54.3 مليون جنيه في العام المالي المقارن.



وحققت الشركة إيرادات بلغت 217.8 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل إيرادات بقيمة 267.48 مليون جنيه في العام المالي المقارن.