منتخب اليد يفوز على قطر في الودية الثانية ويعود للقاهرة غدا

فاز منتخب مصر لكرة اليد للرجال، على منتخب قطر الأولمبي بنتيجة 38-27، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن استعداد المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وكانت المباراة الأولى التي أقيمت الثلاثاء قد انتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 26-23.

ومن المقرر أن تعود البعثة برئاسة الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى القاهرة صباح غد الجمعة، على أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، يبدأ بعدها المنتخب معسكرا مغلقا الأحد بالمركز الأولمبي بالمعادي.

ومع بداية المعسكر المغلق سيجري المنتخب مسحة للكشف عن فيروس كورونا، قبل السفر إلى فرنسا يوم 6 يناير، للعب مباراتين وديتين يومي 7 و9 يناير، يعود بعدهما المنتخب إلى القاهرة، ويعود اللاعبون إلى أنديتهم استعدادا لانطلاق مباريات المجموعة الأولى من المرحلة الثانية بدوري المحترفين يوم 17 يناير.

وتقام مباراتي فرنسا بمشاركة اللاعبين المحترفين، وتحت قيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الإفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، لتقام بداية من 22 يونيو إلى 2 يوايو 2022.