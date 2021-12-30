مسؤول لبناني: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق خلال الشهر المقبل

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي اليوم الخميس أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال الشهر المقبل.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم عن الشامي قوله، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ، إن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر يناير المقبل".

وأضاف: "نحن نحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن".

يذكر أن حكومة نجيب ميقاتي تستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق على برنامج التعافي، وكانت حكومة حسان دياب قد بدأت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في مايو من العام الماضي، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية.