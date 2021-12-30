التنمية المحلية: توقف الأمطار بمطروح وطقس شتوي بارد بباقي المحافظات

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بيّن التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، توقف الدراسة فى محافظة مطروح والإسكندرية اليوم فقط، وتعرض محافظات القاهرة والإسكندرية وكفرالشيخ والقليوبية والغربية والجيزة لأمطار خفيفة.

ولفت التقرير، إلى توقف الأمطار فى محافظة مطروح، فيما تشهد باقي المحافظات طقسا شتويا شديد البرودة على المحافظات الساحلية وباردا على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات، وكل الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد على كل المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

وشدد على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.