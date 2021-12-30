 إسبانيا تعتزم تقليص فترة العزل بعد عدوى بكورنا بدون أعراض لسبعة أيام - بوابة الشروق
الخميس 30 ديسمبر 2021 1:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

إسبانيا تعتزم تقليص فترة العزل بعد عدوى بكورنا بدون أعراض لسبعة أيام

د ب أ
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 1:41 ص | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 1:41 ص

تعتزم إسبانيا تقليص مدة العزل الإلزامية بعد عدوى بكورونا بدون أعراض من عشرة إلى سبعة أيام.

وقد تقرر ذلك اليوم الأربعاء في اجتماع لخبراء الصحة من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية ، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في مدريد.

وقالت الوزارة إن هذا التقليص ينطبق أيضا على الأشخاص غير الملقحين الذين يظنون أنهم قد يصابون بالعدوى مثل الاختلاط مع شخص مصاب بعدوى.

ولايتعين على الأشخاص الملقحين ،الذين اختلطوا بشخص مصاب بالعدوى، الخضوع للعزل.

كان تقليص مدة العزل قد طالب به العديد من الحكومات الإقليمية البالغ عددها 17، بما في ذلك مدريد واندلسيه وجزر البليار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك