إزالة 4 محال تجارية بالعاشر من رمضان واسترداد قطعة أرض

شن جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد عمران، رئيس الجهاز والمشرف على خليج السويس، وبإشراف المهندس علاء الحضري، نائب رئيس الجهاز، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة إزالات مكبرة على عدد من الأحياء والمجاورات بالمدينة؛ وذلك لاسترداد أملاك الدولة وإزالة المحال المخالفة للتراخيص والاشتراطات البنائية المقررة.

أسفرت الحملة عن إزالة 4 محال تجارية بالمجاورة 97 بالحي الخامس عشر، تم بنائهم على قطعة أرض رقم (350) بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة والاشتراطات البنائية المقررة، وتم أيضا تنفيذ قرار استرداد والتعدي على أملاك الدولة للقطعة رقم (380) قطاع ك بالحي الثاني عشر.