الرئيس الموريتاني يغادر الجزائر بعد اختتام زيارته الرسمية

اختتم الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الأربعاء، الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر؛ تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكان في توديع الرئيس الموريتاني بالمطار الدولي الجزائري "أحمد بن بلة" بوهران، رئيس الحكومة، وزير المالية، أيمن عبد الرحمن.

كان الرئيس الموريتاني قد غادر، صباح أمس الأربعاء، الجزائر العاصمة إلى وهران (شمال غرب الجزائر) لتفقد المنطقة الصناعية البتروكيميائية (شرق ولاية وهران)، برفقة عدد من الوزراء في الحكومة الجزائرية.

يذكر أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد وصل إلى الجزائر يوم الإثنين الماضي في زيارة رسمية شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والتدريب والمشروعات الصغيرة.