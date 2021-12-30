محافظ القليوبية يؤكد دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج الاستجابة المحلية للقضية السكانية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، للوقوف على متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية، بجانب القضايا السكانية المختلفة، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الاستراتيجية المصرية ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، وذلك للوقوف على المؤشرات السكانية المختلفة ودلالتها ومناقشة الوضع الحالي لمحاور القضية السكانية.

واستعرضت الدكتورة راندا عبد الحميد، مقرر فرع المجلس الإقليمي للسكان بالقليوبية، نسب ومعدلات الوفيات والمواليد ونسب محو الأمية والتسرب من المدارس وكيفية القضاء على المشاكل ومحاولة الوصول إلى المعدلات الطبيعية والإيجابية للقضية السكانية بجميع محاورها.

وأشار المحافظ، إلى أهمية ضرورة تعاون كل الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود لتنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية، لتحقيق المستهدف في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة القادمة، ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والاقتصاد القومي.

ووجه بضرورة وجود ساعة سكانية بالمحافظة ليتابعها المواطنون على مدار الساعة، ويكونون على علم ودراية بهذه القضية الهامة دقيقة بدقيقة.

ووجه المحافظ، بمواصلة جهود اللجان المعنية التي تم تشكيلها بكل مركز لتختص بملف جهود الحد من الزيادة السكانية غير المبررة، واستمرار هذه الجهود، للوصول إلى خطوات محددة، وأجندة عمل يشارك فيها كل الأطراف المعنية وذات الصلة، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التي تنفذها الدولة من خلال تعاون الوزارات المعنية والمحافظات.

وأشار إلى دعمه المتواصل لوحدة السكان وجهود المجلس الإقليمي للسكان، وجهود المجتمع المدني في هذا الشأن، لاسيما وأن الزيادة السكانية تلتهم كل معدل نمو ولذلك تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه أي جهود تنموية منفذة وأي أهداف تنموية منشودة.

كما ناقش الدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان، تقدير المؤشرات السكانية المركبة للإصدار الرابع لشهر مايو 2021، حيث تعد هذه الأنظمة أحد الوسائل الحديثة التي تساعد متخذي القرار في تحليل الموقف السكاني، ووضع الخطط السكانية، بالإضافة إلى كونها أحد الطرق التي تساعد في عملية متابعة وتقويم المؤشرات السكانية المختلفة الخاصة بالنواحي الديموجرافية والصحية والتعليمية، والإعالة والوفيات وتنظيم الأسرة و الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتورة راندا عبد الحميد رئيس المجلس الإقليمي للسكان بالقليوبية، وأعضاء المجلس من السادة رؤساء المدن ومديري المديريات.