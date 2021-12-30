الجزائر: تسجيل 12 حالة جديدة بسلالة أوميكرون

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أعلن مساء اليوم الخميس معهد باستور بالجزائر عن تسجيل 12 حالة جديدة بسلالة أوميكرون بالبلاد.

وبحسب بيان المعهد تم كشف الحالات الجديدة بعد أن تم تأكيدهاعن طريق فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي سي آر".

وأضاف بيان باستور أن الحالات الجديدة ليست لمواطنين جزائريين وهي حالات مخالطة لحالات مؤكدة سابقة بالإضافة إلى مواطنين جزائريين اثنين قادمين من فرنسا، إلى جانب أربعة أشخاص من جنسيات أجنبية منهم شخص قادم من بريطانيا و ثلاثة أشخاص قادمين من موريتانيا.

وبهذا تصبح الحصيلة المسجلة لأوميكرون في الجزائر الآن 16 حالة مؤكدة.