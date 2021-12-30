النائب عباس السادات يتقدم بطلب إحاطة بشأن واقعة مصنع الجبن الجميد بالمنوفية

تقدم النائب الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة لوزيرى التنمية المحلية والصحة بشأن واقعة ضبط مصنع جبن - جميد بقرية سماليج مركز تلا محافظة المنوفية يستخدم مواد طلاء ومكونات أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي الأمر الذي تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ثم تبين مؤخرا كذب تلك الادعاءات، وفقا للبيان الذى أصدرته الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهذا الشأن.

وأكد السادات، أن تداول مثل تلك الأخبار التى تتضمن معلومات مغلوطة وادعاءات غير حقيقية يضر بسمعة المنتجات الغذائية المصرية ويؤثر على الصادرات المصرية بشكل مباشر فضلا عما أحدثه من ضرر معنوى كبير لأهالي محافظة المنوفية والعاملين بالمصنع.

ودعا السادات إلى ضرورة وضع آلية تضمن عدم تداول أو نشر مثل تلك الوقائع خاصة ما يتعلق بالصحة العامة أو ضبط أغذية فاسدة أو غير مرخصة إلا بعد أن تنتهى الجهات المختصة من إعداد تقاريرها والتأكد من صحة الواقعة أو عدمها.