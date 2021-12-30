الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة باك كون هيه بصدد الإفراج عنها بعفو رئاسي

تستعد الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة باك كون هيه التي تخضع حاليا للعلاج بالمستشفى، للإفراج عنها مع انتصاف ليل الخميس، تنفيذا للعفو الرئاسي عنها من عقوبة السجن لمدة 22 عاما بتهمة الفساد، وذلك حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن باك كون هيه كجزء من العفو الخاص للرئيس مون جيه-إن بمناسبة العام الجديد والذي أعلنت عنه الحكومة في الأسبوع الماضي.

وكانت الرئيسة السابقة قد تورطت في فضيحة خلال فترة وجودها في المنصب والتي تسببت في اندلاع احتجاجات في الشوارع لعدة شهور.

وأدى ذلك إلى عزلها من قبل المحكمة الدستورية في عام 2017 .وألقي القبض على باك في وقت لاحق ووجهت إليها تهمة إساءة استخدام السلطة والفساد وتهم أخرى.

وكان اسم الرئيسة السابقة /69 عاما/ مدرجا ضمن قائمة تضم 3094 مدانا أعلنت وزارة العدل يوم الجمعة العفو عنهم.

وقال مكتب الرئيس مون جيه-إن في بيان الأسبوع الماضي إن العفو والصفح عن باك سيخدم الوحدة الوطنية والوئام وكذلك يمثلان "بداية عهد جديد".

ويأتي العفو قبل حوالي ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة في كوريا الجنوبية. ولا يمكن إعادة انتخاب مون بعد أن قضى فترة خمس سنوات.

وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في كانون ثان/يناير الماضي، أيدت الحكم بسجن باك بتهمة إساءة استخدام السلطة وجرائم أخرى، منهية بذلك معركة قانونية طويلة الأمد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن باك أُدخلت المستشفى ثلاث مرات هذا العام بسبب آلام مزمنة في الكتف وأسفل الظهر. وتم إدخالها إلى المستشفى في عام 2019 لإجراء عملية جراحية في الكتف.