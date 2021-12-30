نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لذوى الهمم بعنوان "ذوو الاحتياجات الخاصة وبناء المستقبل بقصر ثقافة طور سيناء؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الثقافة الخاصة بتمكين ذوى الهمم وتحقيق العدالة الثقافية.

شهد فعاليات المؤتمر، العميد هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء نائبًا عن محافظ جنوب سيناء، وأحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة وكوكبة من الأدباء والقيادات الثقافية والتربوية والشعبية والتنفيذية.

وانطلقت الفعاليات بمعرض للمنتجات الفنية، ويضم إنتاج ورش العمل الفنية لذوى الهمم تضمنت لوحات فنية ومجسمات، تلاه عرض مسرحية "أنا إنسان" تأليف وإخراج المخرج جمال مهران، لفرقة مسرح ذوي القدرات والهمم مع شباب المسرح، وعرض فني لفرقة طور سيناء للإنشاد الديني الذي قدم مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية، وعرض فني لفرقة كورال أطفال طور سيناء.

وقال أحمد بدير، أمين عام المؤتمر، إن مؤسسات الدولة الكبير تهتم بذوي الهمم سواء من ناحية الدراسة العلمية أو التقدم التكنولوجي.

وأوضح أن هذا الاهتمام ناتج من الاقتناع المتزايد بأن ذوى الهمم لهم كامل الحق في الحياة وفى الخدمات, وأن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بحياة هذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية خاصة.

على جانب آخر، قال أحمد فريج، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إن وزارة الثقافة حريصة على تقديم كافة الخدمات والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن فعاليات جلسات المؤتمر, تضمنت 3 جلسات إحداهما بعنوان "ذوو الاحتياجات الخاصة بين التفاعلية والتقنية"، ودارت حول دور تكنولوجيا التعليم الفعال، والوسائل المتطورة للتعليم، وإستراتيجية التعامل مع ذوى الهمم من خلال التقنيات الحديثة والمتطورة.

وأشار إلى أن الجلسة الثانية بعنوان "ذوى الهمم والتقنيات المهارية الحديثة، وتطرقت إلى تأثير التقنيات الحديثة في تنمية المهارات لذوي الهمم, والتأثير الإيجابي للأجهزة الحديث وفقًا لنوع الإعاقة، والجلسة الختامية "ذوو الاحتياجات الخاصة وتحديات المستقبل العلمي"، وتضمنت التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودورها في تمكين ذوى الهمم، والتأكيد على البعد الاجتماعي والثقافي والتنموي.

اختتمت فعاليات المؤتمر بعدد من المقترحات الإجرائية منها المتابعة المستمرة لأهم التشريعات المنظمة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة على المستويين الدولي والعالمي، وتجهيز بيئات التعليم بالتقنيات الحديثة والأجهزة المختلفة، ومشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة في إعداد وتخطيط البرامج التربوية والتعليمية, وعقد دورات تدريبية متخصصة للمعلمين حول إستراتيجية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة تتفق ورؤية مصر 2030.