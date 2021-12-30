محمد إبراهيم: أتحمل جزء من مسئولية فشل تجربتي الاحترافية في البرتغال

قال محمد إبراهيم نجم الكرة المصرية ولاعب سيراميكا الحالي، إن الظروف عاندته في فترة من الفترات موضحا أن جزء من المسئولية تقع على عاتقه.

وتابع محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: "ربما أكون قصرت في حق نفسي، لكن كانت هناك أمور خارجة عن إرادتي".

وواصل نجم الزمالك السابق: "خضت فترة احتراف في مارتيمو البرتغالي لكن لم أكن ناضج بما فيه الكفاية، وكان هناك مشكلة في العقود وعدم معرفتي باللغة البرتغالية صعب من فهمي للأجواء ولذلك لم تكتمل التجربة".

وأوضح لاعب سيراميكا: "لم ألعب كثيرا في الدوري البرتغالي لكنى تركت بصمة جيدة هناك، وكان هناك بعض الأمور التي تستلزم منى التغاضي عنها، لكن عدم نضوجي جعلها عقبة في طريقي".