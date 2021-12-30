النيابة تستمع لأقوال سيدة تعدى عليها زوج شقيقتها أمام أطفالها بالوراق

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تستمع النيابة الكلية بالوراق، لأقوال سيدة تعرضت للضرب على يد أحد الأشخاص أمام أطفالها بسبب خلافات أسرية، وتصويرها بالفيديو أثناء على الاعتداء عليها.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل، بطل فيديو التعدى بالضرب على سيدة أمام أطفالها بالوراق شمال المحافظة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة بالشارع أمام أطفالها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن السيدة هى شقيقة زوجة المتهم، وأن سبب التعدي هو وجود خلافات عائلية بينهما، وتمكنت القوات من ضبط المتهم واقتيادة لديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.