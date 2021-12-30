شولتس يدعو المجتمع الألماني إلى التماسك في مكافحة كورونا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس المجتمع الألماني إلى التماسك في مكافحة جائحة كورونا المستمرة في بلاده.

وفي أول خطاب يلقيه كمستشار بمناسبة العام الميلادي الجديد، دعا السياسي الاشتراكي الديمقراطي المواطنين إلى الاستفادة من عروض التطعيم نظرا للانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وأضاف شولتس:" الشيء المهم الآن هو السرعة، يجب أن نكون أسرع من الفيروس، لنفعل معا كل شيء، كل شيء بالفعل من أجل أن نتمكن أخيرا من التغلب على كورونا في العام الجديد".

وناشد شولتس مواطنيه تفهم القيود الملحوظة التي دخلت حيز التنفيذ ومن ذلك على سبيل المثال المخالطات الخاصة مشيرا إلى أن الفيروس في شكل متحوره الجديد ينتقل بشكل أسهل " من فضلكم خذوا هذه القيود مأخذ الجد، فهي من أجل حمايتكم ومن أجل حماية عائلاتكم ومن أجل حمايتنا جميعا".

ودعا شولتس منتقدي التدابير الحكومية والذين تحول بعضهم إلى الاتجاه المتشدد في الأسابيع الماضية، إلى التعايش القائم على الاحترام المتبادل، وقال إنه بطبيعة الحال هناك آراء وتقديرات مختلفة حول موضوع كورونا " غالبا ما يكون هذا أمرا مجهدا، لكن المجتمع القوي يتحمل التناقضات إذا أنصتنا إلى بعضنا البعض وإذا احترمنا بعضنا البعض".

ورأى شولتس أن المهمة الكبيرة الأخرى إلى جانب كورونا هي وضع حجر الأساس لكي تواصل ألمانيا المضي قدما بشكل جيد " وستتحول سنوات العشرينيات إلى عقد الانطلاق".

وتابع شولتس أن الحكومة الألمانية تعتزم دفع أكبر عملية هيكلة للاقتصاد قدما " وسنتمكن معا من التغلب على التغييرات الكبيرة في عصرنا إذا تماسكنا معا كمجتمع".