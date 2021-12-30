أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، دعمه لفرض حظر دولي على توريد الأسلحة إلى ميانمار، مضيفاً أن التكتل مستعد لتشديد عقوباته، في أعقاب مجزرة يتهم الجيش بارتكابها، وقتل فيها عضوان في منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية.

ونقلًا عن موقع «يورونيوز عربية»، مساء الخميس، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إنه «في مواجهة تصاعد العنف في ميانمار هناك حاجة إلى إجراءات وقائية إضافية على المستوى الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة».

وكان مجلس الأمن الدولي، دان مساء أمس الأربعاء المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي في ميانمار وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً، بينهم اثنان من موظفي منظمة أنقذوا الأطفال، وتم تحميل قوات المجلس العسكري في البلاد المسؤولية عنها.

ووقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديمقراطية وقوات الجيش الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في فبراير.

وشدد مجلس الأمن في بيان صدر مساء الأربعاء على «الحاجة إلى ضمان محاسبة مرتكبي هذا الفعل»، ودعا أيضاً إلى «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، مؤكدا أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين».

وقال البيان إن 35 شخصا على الأقل بينهم أربعة اطفال واثنان من العاملين في منظمة أنقذوا الأطفال الإنسانية قتلوا في الهجوم، مشددًا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لجميع الأشخاص المحتاجين، وضمان الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي.

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