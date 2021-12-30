أمن أسيوط يعقد اجتماعا لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة والميلاد

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عقد اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء المباحث ومأموري الأقسام والمراكز، وذلك بحضور اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، واللواء محمد أبو سمرة مفتش الأمن الوطني، والعميد ياسر طنطاوي رئيس فرع الأمن العام؛ وذلك لمناقشة ووضع الخطط الأخيرة لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد وتشمل الكنائس والأديرة والمنشآت الحكومية والنوادي.

وأصدر مدير الأمن تعليمات لمساعديه ومأموري المراكز والأقسام خلال الاجتماع بإعادة خطط تأمين الكنائس والأديرة وتقييم الأوضاع والخطط الأمنية، وتضمنت التعليمات لنواب ومساعدي ومأموري المراكز والأقسام بمنع الإجازات لجميع الضباط والأفراد وتعزيز الخدمات الامنية للمرور على الكنائس والأديرة والميادين وفحص الكاميرات الداخلية والخارجية المحيطة بالحرم الأمني وتوسيع دائرة الحرم الأمني، وتضمنت التعليمات فحص البوابات الإلكترونية وبوابات الدخول والخروج إضافة إلى تدعيم القوات المكلفة بتأمين الكنائس والأديرة ومداخل الطرق بالأسلحة الثقيلة والوقائية لمواجهة أي أخطار محتملة ووضع خدمات من سيارات الدفاع المدني والحريق.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن أسيوط في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن الاجتماع تضمن تكليف مدير الأمن لمأموري المراكز، بالتنسيق مع اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بالتواصل مع المطارنة والقساوسة المسؤولين عن الكنائس والأديرة لتأمين صلوات القداس وتعزيز التواجد والتفتيش على الأفراد المترددين علي الكنائس والتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة بالكنائس وإرسال مذكرة إلى الكنائس تتضمن الانتهاء من تركيب الكاميرات تحت مسؤوليتهم وتحديثها وتحديد الشخص المسؤول عن غرفة العمليات بالكنيسة وأوقات التشغيل بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

وتابعت المصادر، أنه تم رصد جميع المواطنين المقيمين بمحيط الكنائس والأديرة ورفع أسمائهم بكشوف بمعرفة رؤساء المباحث وإغلاق بوابات سطوح العمارات والأبراج السكنية.

وأضاف المصدر، أن خطط تأمين تضمنت مراجعه البوابات إلكترونية وإجراء تفتيشات موسعة أمام محطات القطارات والأتوبيسات والفنادق والمترددين على الكنائس والأديرة.

وأوضح المصدر، أن قوات المباحث الجنائية بالتنسيق مع قوات الأمن الوطني استهدفت الوحدات السكنية المؤجرة للطلاب المغتربين وعمال الشركات لفحصهم والكشف عنهم في إطار الاستنفار الأمني استعدادا لأعياد رأس السنة والميلاد.

وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع تضمن تكليف ضباط مباحث المصنفات الفنية والآداب بمديرية الأمن إرسال مخاطبات إلى جميع ومسئولي النوادي العامة والخاصة؛ لمنع إقامة أية احتفالات مجمعة ومنع المغنيين والمطربين بإقامة أية حفلة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.