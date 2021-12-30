مسؤول صيني يتوقع مواجهة صعوبات غير مسبوقة في التجارة الخارجية خلال 2022

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤول صيني إن الصين تواجه صعوبة "غير مسبوقة" لتحقيق استقرار التجارة الخارجية خلال العام المقبل، في ظل عدم استدامة العوامل التي ساهمت في النمو القوي للصادرات خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رين هونجبين نائب وزير التجارة الصيني القول، إن نمو الصادرات قد يتباطأ في ظل استعادة الدول المنافسة لطاقاتها الإنتاجية مع التراجع التدريجي لقيمة الصادرات التي زادت نتيجة التضخم.

وأضاف أن النمو السريع للصادرات خلال العام الحالي سيجعل سنة الأساس للمقارنة في العام المقبل مرتفعة.

وقال رين، إن الصين ستعمل على تحسين وعي وقدرة الشركات التجارية على إدارة مخاطر أسعار الصرف.

كما ستكثف الحكومة جهودها لتخفيف الضفوط الناجمة عن مشكلات النقل الدولي وسلاسل التوريد، متعهدا بالعمل على ضمان توافر إمدادات السلع.

وقال رين: "سوف نبذل كل جهد ممكن للمحافظة على حركة التجارة الخارجية داخل نطاق معقول".

في الوقت نفسه فإن آفاق التجارة الخارجية للصين تبدو أقل وضوحا نظرا لتراجع الطلب الخارجي على المنتجات الصينية إذا فقد التعافي الاقتصادي العالمي زخمه.

كما يعاني المصدرون الصينيون من تداعيات ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف العمالة والشحن.