واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



سجلت وزارة الصحة الأمريكية 301 ألف و472 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53 مليونا و657 ألفا و706 حالة، كما تم تسجيل 1207 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 821 ألفا و302 حالة.



ففي أوروبا، رصدت هيئة الصحة العامة الفرنسية 180 حالة وفاة، و206 آلاف و 243 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 123 ألفا و 552 حالة، وإجمالي الإصابات إلى9 ملايين و 479 ألفا و600 حالة.



وفي المملكة المتحدة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 189 ألفًا و 213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت 332 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات 12 مليون و749 ألفا و139 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 148ألفا و421 حالة وفاة.



وفي إسبانيا، سجّلت السلطات الصحية 161 ألفا و 688 إصابة خلال اليوم الأخير، و74 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 6 ملايين و294 ألفا و745 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 89 ألفا و405 إصابة.



وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 156 حالة وفاة، و136 ألفا و126 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هنالك 137 ألفا و247 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 5 ملايين و981 ألفا و428 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة اليونانية 72 وفيات، و35 آلفا و580 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و708 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليون و170 ألف و293 إصابة.



وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 16 حالة وفاة، و28 ألفا و 659 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و937 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من مليون و300 ألف إصابة.



وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 14 ألفا و 778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و116 ألفا و39 إصابة فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 20 ألفا و892 حالات وفاة.



وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 307 آلاف و 201 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و281 حالة.



وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3851 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 161ألفا و779 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 636 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.



وفي بولندا، سجلت البلاد 14 ألفا و325 إصابة ووفاة 709 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و94 ألفا و608 مصابا والوفيات إلى 96 ألفا و415 حالة.



وفي بلجيكا، سجلت البلاد 12 ألفا و945 إصابة ووفاة 17 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و75 ألفا و 781 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و267 حالة.



وسجلت ايسلندا 768 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27 ألفا و59 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 37 مصابا.



وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة 1380 تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و 696 ألفا و 781ألفا و534 حالة والوفيات إلى 28 ألفا و945 حالة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 1949 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و 297 ألفًا و 147 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 12 ألفًا و و 688 حالة عقب تسجيل 23 حالة وفاة على مدار أمس.



وفي الدانمارك، سجلت السلطات الصحية، 20 آلف و280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 769 ألفا و766 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3 آلاف و256 حالة.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و807 آلاف و223 حالة والوفيات إلى 58 ألفا و714 حالة.



وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5958 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 709 ألفا و678 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و493 حالة .



وفي أسيا، ففي إندونيسيا، سجلت البلاد 189 إصابة ووفاة 7 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و262 ألفا و540 مصابا والوفيات إلى 144 ألفا و88 حالة.



وفي نبيبال، سجلت البلاد 235 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 828 ألفا و207 إصابات ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 11 ألفا و590 حالة.



وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 510 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 616 ألفًا و 352 صابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 8346 حالة عقب تسجيل 14 حالة وفاة على مدار أمس.



وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية خمس حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و 470 إصابة بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 311 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 729 ألفًا و 61 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 827 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.



وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 563 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 586 ألفا و746 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 14 ألفا و962 حالة وفاة.



وإفريقيًا، في كينيا، سجلت السلطات الصحية 3286 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 292 ألفًا و 237 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات عند 5376 حالة عقب تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 12 ألفًا و 979 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و 446 ألفًا و 532 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 91 ألفًا و 61 حالة عقب تسجيل 126 حالة وفاة واحدة على مدار أمس.



قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 3947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى رقم في يوم واحد منذ 30 سبتمبر، وزيادة بنحو 1000 حالة عن اليوم السابق. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، إلى استمرار ارتفاع عدد الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا لتصل إلى 2.93٪ مقابل 2.51٪ في إحصاء اليوم السابق وهي النسبة الأعلى في ثلاثة أشهر. وأضافت الوزارة أن عدد المرضى في المستفشيات بلغ 151 مريضًا، من بينهم 94 حالة خطيرة.