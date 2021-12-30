 سويسرا تسجل 17 ألفا و636 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة - بوابة الشروق
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سويسرا تسجل 17 ألفا و636 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 9:04 ص | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 9:04 ص

سجلت سويسرا 17 ألفا و636 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 20 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و294 ألفا و592 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 12 ألفا و172 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و663 ألفا و542 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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