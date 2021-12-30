كرم جبر: الزحام سبب المشاكل النفسية والأخلاقية والقضاء علي البطالة هو الحل السحري لوجود عدالة اجتماعية

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام ، أن الازدحام هو سبب المشاكل النفسية والأخلاقية والقضاء على البطالة هو الحل السحري لوجود عدالة اجتماعية في نفوس الناس، معلنا أن الصعيد هو الطريق لبداية الجمهورية الجديدة.

وقال جبر ـ في حوار مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج " من مصر" بث الليلة، إن الانتماء ليس مجرد كلمة ولكنة إحساس يولد داخل الإنسان وهو انه يحصل علي حقوقه في بلاده، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم رسالة من خلال المجتمعات العمرانية الجديدة وهي أن ثقافة السكن يجب أن تتغير وألا يظل الناس في الأماكن المتكدسة بالسكان، كما أن المدن الجديدة تحتوي على شوارع واسعة ونوادي.

وشدد رئيس المجلس لتنظيم الأعلام على أهمية دور الأعلام في تقديم مميزات وفوائد السكن الجديد للمواطنين، لافتا إلى أن شبكة الطرق والمحاور والكباري التي تم انشائها في الصعيد لها فوائد كبيرة، حيث أن الطريق الذي انتقلنا علية من محافظة قنا إلى قوس لم أري مثلة في العالم ألا في الصين .

وأوضح كرم جبر، أن فيروس كورونا أخف وطأة من الإرهاب علي مصر، مشيرا إلى أن الإرهاب ظل في مصر فترة طويلة وضرب مقومات الاقتصاد ومقومات الدولة قبل 25 يناير، كما أن الصعيد دفع فاتورة الإرهاب وكان نتيجته حرمانه من التنمية.

وفي سياق آخر، أشار كرم جبر إلى أن جائحة كورونا كانت ضربة قاسمة في ظهر البشرية لأنها تتميز عن جميع الأوبئة والفيروسات السابقة بوسع انتشارها، مشيرا إلي أنه لم يتوقع أحد أن يكون هذا الفيروس الصغير يجعل العالم كله يرتدي الكمامات.

وأكمل رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام، أن فيروس كورونا مستمر ومتحور ولا أحد يعلم متي سينتهي، كما أن أغلب دول العالم الآن تعود إلى الإغلاق بسبب ارتفاع وتيرة الإصابات بها، علما أن الأمور في مصر مستقرة ولكن يجب علينا الاحتياط وتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وتابع، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، أن مؤتمر شباب العالم القادم سيعيد الروح لشرم الشيخ من جديد وأخر العام القادم لدينا مؤتمر المناخ ، مؤكدا أن منتدى شباب العالم ومؤتمر المناخ سينقلان مصر إلى مكانة دولية مختلفة تماما.