بوتين وأبو مازن يؤكدان ضرورة استئناف مباحثات فلسطينية - إسرائيلية خلال أقرب وقت

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفلسطيني محمود عباس، في مكالمة هاتفية، ضرورة استئناف مباحثات فلسطينية-إسرائيلية بناءة خلال أقرب وقت ممكن تحت رعاية الرباعية الدولية، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليلة الأربعاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في منزل الأخير بإسرائيل، وأعلن «جانتس» أنه تم اتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية، وأن الطرفين ناقشا أهمية تعزيز التنسيق الأمني.

جاء ذلك بعدما أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن هذا هو ثاني لقاء بين الطرفين منذ تشكيل الحكومة، عقب لقائهما في رام الله قبل شهرين.

كما يعد اللقاء الأول للرئيس الفلسطيني مع وزير دفاع إسرائيلي داخل إسرائيل منذ 2010.

وأضافت الهيئة أن الاجتماع بين الطرفين عُقد بمعرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، واستمر ساعتين ونصف الساعة تقريباً.