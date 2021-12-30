الكشف على 874 حالة بقافلة طبية بقرية بأبوتشت بقنا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة طبية بشرية بقرية بخانس بمركز أبو تشت بقنا، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن القافلة قامت بالفحص الطبي وصرف العلاج المجاني لـ 874 حالة من أبناء القرية.

وأضاف أن التخصصات الطبية شملت 89 حالة جهاز هضمي و135 حالة رمد و157 حالة عظام و130 حالة أنف وأذن و58 حالة نساء وتوليد و127 حالة أطفال و158 حالة جلدية و20 حالة نفسية وعصبية بالإضافة إلى بحث 3 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما قامت مجموعة مكافحة الإدمان بعمل لقاءات وتوزيع المطبوعات والملصقات للتوعية بأضرار الإدمان.