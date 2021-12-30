تواصل فرق الإنقاذ بمساعدة الأهالي تكثيف البحث عن المفقودين من طاقم مركب سيدنا الحسين الشهيرة بمركب البرلس التي غرقت مساء أمس الأول في البحر المتوسط.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تواصل مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والجهات المعنية، لمتابعة حادث سروح مركب سيدنا الحسين من ميناء البرلس، فور ورود إخطار من رئيس ميناء برج البرلس، يفيد بوقوع حادث غرق المركب في البحر الأبيض المتوسط منتصف ليل يوم الاثنين على بعد مسافة 15 ميل غرب بورسعيد و10 ميل شرق دمياط على متنها 10 أشخاص وهم طاقم المركب.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، في تصريحات فجر الأربعاء الماضي إن الحادث أسفر عن إنقاذ عدد 3 أشخاص، وهم عمر شعبان عبد ربه، وحسن علي حسن، وعلى حسن محمد ، وفقدان 5 أشخاص من طاقم المركب ومنهم صاحب المركب.



وجار متابعة عملية البحث عن باقى المفقودين، وتواصل غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة.

وأوضح المحافظ أنه تم إنقاذ الصيادين عبر مركب من ميناء رشيد أثناء مروره بالقرب منهم في المياه وارسال مركب آخر من ميناء برج البرلس للالتقاء مع مركب رشيد ونقل المصابين إلى مستشفي برج البرلس المركزي لعمل الإسعافات الأولية لهم، حيث يتلقى احد المصابين منهم الرعاية الصحية بمستشفى بورسعيد.

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على الحالة الصحية للصيادين الثلاثة الذين جرى إنقاذهم، وكلف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة الدعم الطبى لهم، داعياً الله أن يخفف ألامهما ويهبهما الشفاء العاجل.