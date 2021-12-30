عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مقطع فيديو يرصد عثور أفراد حرس الحدود البيلاروسية على لاجئين سوريين اثنين تعرضا للضرب على الحدود مع بولندا، حسبما ذكرت السلطات في مينسك.

وقال المهاجران إنهما حاولا الوصول إلى بولندا، لكن عناصر حرس الحدود البولندية ضربوهما واقتادوهما إلى الحدود البيلاروسية.

وكان الرجلان يعانيان من التعب والاكتئاب الشديد عند العثور عليهما، فيما كان أحدهما عاجزا عن التحرك بنفسه، وبعد نقله إلى المستشفى تم تشخيص حالته بأنها كسر في الساق.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يعثر فيها حرس الحدود البيلاروسي على مهاجرين تعرضوا للضرب في منطقة الحدود مع الدول المجاورة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.