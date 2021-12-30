 مدرب تونس يكشف سبب استبعاد ساسي من قائمة كأس الأمم - بوابة الشروق
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مدرب تونس يكشف سبب استبعاد ساسي من قائمة كأس الأمم

محمد جلال
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 10:08 م | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 10:10 م

كشف منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، سبب استبعاد فرجاني ساسي، لاعب وسط الدحيل القطري، من قائمة نسور قرطاج استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

وقال منذر الكبير في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي عقده بعد إعلان القائمة: «أعتقد أنه من أفضل وأهم اللاعبين في تشكيلة أي مباراة ومن الطبيعي أن يكون موجودا».

وأضاف: «لكن تم استبعاد ساسي لأسباب طبية بسبب فيروس كورونا التي يعاني منها اللاعب بالإضافة إلى وجدي كشريدة، وحتى نكون بعيدين عن المجازفة تم خروجه من القائمة».

وأكمل مدرب تونس: «هناك حالات من فيروس كورونا تحتاج ما بين 10 أو 15 يومًا تدريب من أجل العودة».

وأتم حديثه: «ما يهمني هو الدفاع عن تاريخ تونس والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة».


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