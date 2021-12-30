الجزائر تعلن تشكيل أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، تشكيل أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان فقا لأحكام المادة 211 من الدستور الجزائري.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر قرارا رئاسيا يتعلق بتشكيل أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنصيبه، وفقا للدستور الجزائري.

يذكر أن المجلس يعد هيئة دستورية استشارية لدى رئيس الجمهورية، ويتولى مهام الرقابة والإنذار المبكر والتقييم، وكذلك التوعية في مجال حقوق الإنسان، ويتشكل من 38 عضوا يعينون بموجب قرار رئاسي، ويتم انتخاب من بينهم رئيسا لمدة أربع ٤ سنوات.