مصرع طفلة وإصابة 26 آخرين في انقلاب سيارة نصف نقل بالإسماعيلية

لقيت طفلة تبلغ من العمر 13 عاما مصرعها، وأصيب 26 آخرون منهم 23 صبيا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 عاما و3 أشخاص آخرين، في انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي .

وأكدت مصادر أمنية وطبية بالإسماعيلية، أن الحادث وقع بالقرب من قرية الدواويس التابعة لمركز القصاصين وكانت السيارة تقل العشرات من الأطفال والصبية العاملين بإحدى المناطق الزراعية، ما أسفر عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، وإصابة 26 منهم 23 صبيا بينهم 5 حالات حرجة.

وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات وارتجاج بالمخ وجروح قطعية، ونقلوا جميعا إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج.