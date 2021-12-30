افتتاح 3 مستشفيات بالأقصر بمليار و972 مليون جنيه في 2021

أعلنت محافظة الأقصر عن حصاد قطاع الصحة في عام 2021، حيث تم دخول المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أول يوليو وتم تسليم مستشفى طيبة التخصصي بإسنا بطاقة 196 سرير بعدد 13 عيادة خارجية، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي المكون من 21 ماكينة والتي تخدم أكثر من 450 ألف نسمة وبتكلفة مليار جنيه و33 مليون جنيه، وتم التشغيل التجريبي بشهر ديسمبر 2020 والافتتاح الرئاسي في فبراير من العام الجاري.

وأضاف المحافظة، أنه تم أيضًا تسليم مستشفى العديسات التخصصي الجديدة بطاقة 112 سرير وقسم الاستقبال والطواريء، وعدد 14 عيادة خارجية بتكلفة 700 مليون جنيه، وتم الافتتاح الرئاسي لها في ديسمبر الجاري.

وتابعت: "كما تم تطوير مستشفى إيزيس التخصصي بالبياضية، لتصبح مركز متكامل يقدم خدمات الأمومة والطفولة، ومستشفى متخصص في النساء والولادة بطاقة 28 سرير وبتكلفة 239 مليون جنيه، تم الاستلام الابتدائي لها في 15 نوفمبر 2020، وتم الافتتاح الرئاسي في الشهر الجاري، ويجري العمل بتطوير مستشفى الأقصر الدولي بنسبة تنفيذ 96% مرحلة أولى، ونسبة 39% مرحلة ثانية وبتكلفة مليار و200 مليون جنيه، وتم نهو وتسليم 50 وحدة ومركز طبي من عدد 59 وحدة صحية بالمحافظة، وتم الافتتاح الرئاسي لعدد 20 وحدة ومركز طبي بتاريخ فبراير الماضي، ويجري حاليًا تطوير مستشفى الكرنك الدولي بإنشاءات وتجهيزات بنسبة تنفيذ 100% للمبنى الإداري وجاري التطوير بمبنى الاستقبال والموقع العام للمستشفى وبلغ عدد الأسرة 915 سرير و60 سرير استقبال و170 أسرة عناية مركزة وغرفة إفاقة 132 سرير، وغرف عمليات 60 غرفة و214 وحدة غسيل كلوي و187 حضانة مبتسرين".