تقديم مشاريع قوانين باكستانية على صلة بصندوق النقد الدولي للجان مجلس الشيوخ

ذكر التلفزيون الباكستاني أن وزير المالية الباكستاني شوكت تارين قدم اثنين من مشاريع القوانين لتمكين البنك المركزي وزيادة الضرائب في البرلمان .

وقال الناطق باسم وزير المالية، معظم الإسلام، إن مشروع قانون بنك الدولة الباكستانية (تعديل) لعام 2021 ومشروع القانون المالي (تكميلي) لعام 2021، سوف يحالان إلى لجان مجلس الشيوخ المختصة التي سوف تناقشهما وترسل توصياتها خلال أسبوعين إلى البرلمان مجددا للتصويت والموافقة النهائية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى زيادة الضرائب واستقلالية البنك المركزي قبل أن يقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي القرض المقبل البالغة قيمته مليار دولار.

وأضاف معظم الإسلام في منشور عبر تويتر إن التدابير الضريبية تشمل زيادة الرسوم على السيارات المستوردة والمحلية سعة أكثر من ألف سي سي.