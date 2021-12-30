إدارة الدواء الأمريكية تعتزم توسيع دائرة جرعات اللقاح التنشيطية

تعتزم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التوسع في دائرة من يحق له الحصول على جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الاثنين المقبل، بما يسمح للفئة العمرية من سن 12 إلى 15 عاما بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح فايزر بيونتيك، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة أن الجهات الرقابية تعتزم السماح أيضا للمراهقين والبالغين بالحصول على جرعة إضافية من لقاح فايزر بعد خمسة أشهر من حصولهم على جرعة ثانية، بدلا من الفترة الحالية البالغة ستة أشهر.

ومن المتوقع أن يتم الترخيص بجرعة تنشيطية أيضا لأطفال أصغر من عمر 5 إلى 11 عاما ممن يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي.

وتعتزم اللجنة الاستشارية للقاحات بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن تجتمع منتصف الأسبوع المقبل للتصويت على ما إذا كانت ستوصي باتخاذ هذه التغييرات. وإذا وافقت اللجنة على تراخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من المتوقع أن توافق مديرة المراكز روشيل والنسكي فورا على هذه المراجعات.

وتأتي خطوة توسيع دائرة الحاصلين على جرعات تنشيطية، في وقت يتسبب فيه متحور أوميكرون من فيروس كورونا في إصابة عدد قياسي من الأمريكيين بمرض كوفيد-19، ما يضع المزيد من الضغوط على المستشفيات المنهكة بالفعل للتعامل مع مرضى متحور دلتا من فيروس كورونا.

كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تأمل في الإعلان عن قرارها اليوم الخميس على أقرب تقدير، حسبما قالت مصادر مطلعة، لكنها وافقت على الانتظار حتى الاثنين المقبل، بعد أن قالت والنسكي إنها تريد سماع توصيات من اللجنة الاستشارية الخارجية لوكالتها قبل التوقيع على التغييرات.

وقد لا تجتمع هذه اللجنة، التي اجتمعت طوال الجائحة للنظر في قرارات إدارة الغذاء والدواء بشأن اللقاحات، حتى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.