القوى العاملة: تعيين 645 شابا في أسوان خلال شهر نوفمبر الماضي

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 645 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1470 راغب عمل، فضلا عن إسقاط 870 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبدالوهاب مدير المديرية، في هذا الخصوص، عما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 126 ألف جنيه لـ57 عاملا غير منتظم، كرعاية اجتماعية، و46 ألفا و876 جنيها رعاية صحية لـ28 عاملا، ليصل إجمالى ما تم صرفه إلى 172 ألفا و876 جنيها لـ85 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 230 منشأة "دوري نهاري" وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 154 منشأة أخرى، وبحث 5 شكاوى عمالية، وعقد ندوة توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 57 منشأة، وإعادة التفتيش على 71 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 20 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها وديا، وإحالة 7 شكاوى للقضاء، وتبقت 10 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 345 شهادة قياس مستوى المهارة، وإصدار 271 رخصة مزاولة مهنة لـ271 عاملا.

أما في مجال التدريب المهني، فقد قامت المديرية بتخريج 37 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمركز تدريب المحمودية بأسوان، و14 متدربا ومتدربة على مهنة الطاقة الشمسية.