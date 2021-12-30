الصين تسجل 207 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا 156 منها محلية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل 207 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 156 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 51 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 101890 حالة، 2563 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 94691 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 .

وتم تسجيل ما إجماليه 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض أمس في البر الرئيسي، 26 حالة منها وافدة. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

وتشهد الصين حاليا ارتفاعا في عدد الإصابات المحلية بكورونا، وسجلت خلال الأسبوع الجاري أعلى حصيلة يومية للإصابات المحلية بكورونا منذ مطلع العام.

وعلى مدار أكثر من عام، ظل الوضع الخاص بالجائحة في الصين أفضل بكثير مما هو عليه في الكثير من الدول، وعادت الحياة اليومية والاقتصاد إلى طبيعته إلى حد كبير.

يأتي هذا بينما من المقرر أن تستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد أسابيع قليلة.