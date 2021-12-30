توقعات بعقد أول اجتماعات المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد إجازات رأس السنة

أعضاء في المجلس الجديد: متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية على رأس أولوياتنا.. وإسحاق: سنتابع أحوال المسجونين وتعديل قانون الإجراءات الجنائية



توقع أعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقد أول اجتماع للمجلس عقب إجازة رأس السنة الميلادية، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول الأربعاء، على تشكيل المجلس، مؤكدين أن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتى على رأس الأولويات.



وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولاء جاد الكريم، إنه من المتوقع أن يعقد المجلس أولى اجتماعاته عقب إجازة رأس السنة واحتفالات عيد الميلاد، منوها إلى أن المجلس سيحرص على القيام باختصاصاته القانونية الواردة فى القانون، وهى أمور هامة سيعمل المجلس على ترجمة تلك الاختصاصات، ووضع خطة عمل مبنية عليها، فى ضوء الأطر الوطنية ذات الصلة، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



وأضاف جاد الكريم لـ«الشروق»، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيلعب دورا هاما فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا، بالإضافة إلى البناء على عمل المجالس السابقة من عام 2004 وحتى الآن، مع استكمال الملفات والأنشطة التى فتحت سابقا.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة ترتيب البيت الداخلى، حيث يضم المجلس مجموعة متميزة من الكوادر التنفيذية والتى تم الاستثمار فيها على مدار السنوات الماضية.

وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إن اجتماع المجلس لم يحدد بعد لكن نتوقع أن يكون عقب احتفالات رأس السنة، لافتا إلى أن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق ستكون على رأس أولويات عمل المجلس، لأنها تفتح المجال للحركة الحقوقية.

وأضاف إسحاق لـ«الشروق»، أنه سيكون هناك متابعة لأحوال المسجونين، بالإضافة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطى، وتدوير القضايا.

من جهته، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، إن التشكيل الجديد للمجلس يضم العديد من العناصر المتميزة ذات الخبرات السياسية والحقوقية الكبيرة، ويعبر عن تركيبة سياسية متوازنة إلى حد بعيد حيث يضم شخصيات سياسية من مختلف التوجهات الفكرية، وهو ما يدعم وجود مجلس ذى ثقل عربى ودولى.



وأشاد رضوان بتولى السفيرة مشيرة خطاب منصب رئيس المجلس فى التشكيل الجديد، وذلك لامتلاكها خبرات سياسية ودبلوماسية متراكمة، حيث إنها تولت منصب الأمين العام لمنظمة اليونيسكو التابعة لأمم المتحدة، وسفيرة لمصر فى عدة دول، كما عملت على توثيق علاقة مصر بعدد كبير من الدول.



وأكد أن مجلس النواب سيدعم المجلس القومى لحقوق الإنسان بتقديم تعديلات تشريعية تدعم دومًا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه قادر على استكمال ما بدأته مصر منذ مشاركتها فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.



وأوضح أن القيادة السياسية تعمل وبشكل مستمر على إصدار قرارات وتوصيات عظيمة من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدى المواطن المصرى، معتبرا أن التشكيل الجديد للمجلس القومى قادر على دعم وتعزيز الحريات والحقوق المكفولة لدى المواطن، والتصدى أيضًا إلى ادعاءات الغرب.