إيطاليا تعلن استعادة أعمال فنية بقيمة 10 ملايين يورو من أمريكا

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أعلنت قوات الدرك الوطني الإيطالية في روما أن الشرطة الإيطالية استعادت نحو 200 عمل فني تقدر إجمالي قيمتها بـ 10 ملايين يورو (3ر11 مليون دولار) في الولايات المتحدة.

وذكر بيان قوات الدرك أن الأعمال الفنية تشمل تماثيل عتيقة وجرات ومزهريات وتماثيل نصفية فخارية.

وقال روبيرتو ريكاردي، قائد وحدة الحفاظ على الثقافة في قوات الدرك: "كشف المحققون سلسلة تبدأ من منقبين عن الآثار بصورة غير شرعية إلى تجار أعمال فنية ثم إلى متاحف أمريكية ودور مزادات ومعارض فنية ومجموعات مقتنيات خاصة".

وترجع العديد من القطع إلى الحقبتين الرومانية والإترورية. وتمت إعادة معظمها (160 قطعة) إلى إيطاليا، وما زالت بقيتها في القنصلية الإيطالية العامة في نيويورك.

وتحدث وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني عن "عملية استعادة استثنائية" للقطع وذكر أن القطع سيتم إعادتها إلى مكانها الأصلي.