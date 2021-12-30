النائبة فاطمة سليم: طلب إحاطة بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات من أهالي نزلة السمان لصالح الجيزة

تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠٣ لسنة ٢٠٢١ الصادر بنزع ملكية الأراضي والعقارات لأهالي منطقة نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة، في إطار رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير دون عرض خطة التطوير والبدائل المطروحة للسكان ودون عقد حوار معهم.

وأكدت سليم، في طلبها، على ضرورة إجراء حوار مع الأهالي حول الأطروحات والبدائل المقترحة فلا أحد ضد التطوير شرط أن يكون برضا وقبول أهالي المنطقة خاصة وأن كثيرون منهم يعد مصدر دخلهم من السياحة لكونها منطقة أثرية ومصدر جذب سياحي.

ودعت النائبة، الحكومة في مسيرتها نحو التطوير إلى مراعاة البعد الإجتماعي إلى أقصى درجة حيث أنه ليس من السهل على الناس مثل هذه القرارات حتى لو كانت البدائل من وجهة نظر الحكومة أرقى وأفضل لذا يجب الحوار والترضية حتى يتقبل هؤلاء ضريبة التطوير هم وأسرهم ويرحبون به ويدعموه بنفوس راضية.