قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الاجتماعات العملية مستمرة في الانعقاد لمناقشة أساليب وبروتكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا، مؤكدًا أن الآلة العلمية الطبية في هذا المجال تعمل بشكل جيد ومستمر.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن الجهات العلمية تتعامل طبقًا لواقع حالات كورونا في مصر، مشيرًا إلى امتلاك الخبرة لوضع الخطوط العريضة الخاصة بالتعامل مع الحالات وهو ما تدل عليه النتائج الجيدة للتعامل مع إصابات الفيروس في كل أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى إتاحة أكثر من عقار لعلاج فيروس كورونا عالميًا، إضافة إلى حصول اثنين من إنتاج شركتي «فايزر» و«ميرك» على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئتي الدواء الأمريكية والأوروبية، موضحًا أن مصر تجري تجربة أثبتت فعاليتها حتى الآن على دواءين من الممكن استخدامهم في علاج كورونا.

ولفت مستشار الرئيس للصحة، إلى أن الدواءين الذين تجرى عليهما التجارب كانا يستخدمان في علاج أمراض أخرى، رافضًا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأنهما إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة الدواء المصرية.

وأوضح أن السلطات الصحية في مصر قرأت نحو 1300 صفحة عن الأدوية المضادة للفيروسات التي طرحتها شركتا «فايزر» و«ميرك»، قائلًا إنهما من الممكن أن يقللا حدة المرض في إصابات كورونا البسيطة والمتوسطة التي تعاني مرضًا مصاحبًا كالضغط والسكر والسمنة.

وذكر «تاج الدين» أن الأدوية لمضادة للفيروسات تؤدي إلى تحسن في حالة إصابات كورونا البسيطة والمتوسطة بصورة أسرع وتقلل من احتمالية دخول المستشفى والمضاعفات، مختتمًا: «ندرس الموضوع جيدًا وخاصة أن ما يتراوح بين 85% إلى 90% حالات بسيطة تعالج بالأدوية المستخدمة».