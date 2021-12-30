سيناريو الأهلي يلاحق الرجاء بخسارة جديدة في الدوري المغربي

لم يكد نادي الرجاء البيضاوي أن يستفيق من سيناريو درامي خسر به لقب كأس السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي، حتى تعرض لتعثر جديد في الدوري المغربي للمحترفين.

الرجاء الذي فشل في الحفاظ على تقدمه بهدف مبكر أمام الأهلي واستقبلت شباكه هدفا في الدقيقة الأخيرة، خسر بركلات الترجيح في كأس السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفي مباراة الجولة الـ 15 من الدوري المغربي، تقدم الرجاء أيضا بهدف مبكر في الدقيقة 8 عن طريق عمر العرجون، لاعب خط الوسط، ليلعب النسور بأفضلية طيلة المباراة بينما تعرض عبدالله فرح لاعب الفريق الأخضر للطرد في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 90 استقبلت شباك الرجاء هدفا قاتلا عن طريق طارق أستاتي ليحرم الرجاء من النقاء الثلاثة ويحصل كل فريق على نقطة

الرجاء فشل في تعثر الوداد الذي خسر أمس الأول من الفتح الرباطي، حيث رفع رصيده لــ 28 نقطة فقط في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن الوداد الذي لعب مباراة أكثر.