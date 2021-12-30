سمية الألفي بعد استئصال ورم سرطاني: «هبدأ علاج كيماوي بعد أسبوعين»

قالت الفنانة سمية الألفي، إنها أجرت عملية استئصال ورم سرطاني نادر في الثدي، مشيرًة إلى أنها ستبدأ رحلة العلاج الكيماوي خلال أسبوعين.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، الأربعاء، أن حالتها الصحية في تحسن كبير بعد إجراء العملية، مضيفةً أن الورم السرطاني توغل إلى الغدد الليمفاوية ولكن تمت إزالته.

واستكملت أنها ستخرج إلى وسائل الإعلام بعد إتمامها للشفاء، لافتة إلى أنها استطاعت التغلب على جميع المشكلات التي واجهتها خلال فترة حياتها وستتغلب على المرض بالكامل.

وكانت سمية الألفي قد أجرت جراحة لإزالة ورم خبيث بالغدد الليمفاوية بمنطقة الصدر مؤخرا، حيث تفاجأت بإصابتها بعدما رأت ورم يؤلمها في منطقة الصدر، والتي اثبتت الفحوصات أنها ورم خبيث.