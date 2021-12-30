ناشطون متمركزون في تايوان يدينون «الاعتداء» على حرية الصحافة في هونج كونج

قال ناشطون مؤيدون للديمقراطية من هونج كونج فروا إلى تايبيه ومنظمات غير حكومية تايوانية، اليوم الخميس، إن حرية الصحافة في هونج كونج لم يعد لها وجود، وإن العالم لن يعرف الوضع الحقيقي في المدينة بسبب السيطرة المشددة التي تفرضها الحكومة الصينية على التقارير الإخبارية.

جاءت التعليقات بعد يوم من إلقاء شرطة الأمن القومي في هونج كونج القبض على ستة أشخاص مرتبطين بموقع ستاند نيوز الإخباري المؤيد للديمقراطية، والذي ينشر تقارير باللغة الصينية في المدينة.

وأعلنت شرطة هونج كونج أمس الأربعاء أنها ألقت القبض على "ستة من كبار الموظفين أو كبار الموظفين السابقين في مؤسسة إعلامية (تعمل) عبر الإنترنت؛ بتهمة التآمر لنشر محتوى يحض على الفتنة".

واجتمع ناشطو هونج كونج المتمركزون في تايبيه وممثلو المنظمات غير الحكومية التايوانية، بما في ذلك "هونج كونج أوتلاندرز" وجمعية تايوان لحقوق الإنسان، أمام بنك صيني في تايبيه لإعلان تضامنهم مع صحفيي ستاند نيوز.

ورفع الناشطون لافتات عليها عبارات "الوقوف إلى جانب ستاند نيوز" و"من أجل حرية الصحافة في هونج كونج"، ورددوا شعارات "نقل الحقيقة ليس جريمة" و"العار على الحزب الشيوعي الصيني!".

وقال سانج بو، وهو محامي في هونج كونج يرأس جمعية تايوان هونج كونج، إن "الناس محرومون للغاية من حقهم في المعرفة"، وتوقع تفكيك وسائل الإعلام المستقلة الأخرى في هونج كونج قريبا.