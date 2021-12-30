علاقة وطيدة تربط الرجل المصري بالقهوة البلدي، التي لها طابع خاص يجعل عشاقها يقبلون عليها، ويقضون على مقاعدها ساعات طويلة بين مناقشات وتحليل مباريات ومشاركة الحكايات.

وعلى الرغم من قلة الإقبال على القهاوي في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، إلا أنها لم تخسر مكانتها في قلوب الكثيرين.

"القهوة بيتي التاني من زمان"، هكذا قال الحاج "محمد" 71 سنة، متابعا: "باشتغل وعندي ورشة، لكن معنديش وسيلة راحة غير القاعدة هنا على القهوة، باقابل فيها أصحابي بنلعب شطرنج، والأسعار كويسة على قد الإيد".

وأضاف "أحمد"، 35 سنة: "بانزل يوميا في الصيف أقعد على القهوة مع أصحابي، وخصوصا يوم الخميس بنسهر للصبح، إنما في جو الشتاء البارد مش بانزل القهوة غير كل كام أسبوع علشان أشوف أصحابي، ومش باكمل ساعة وأمشي".

وتابع "إسلام"، 40 سنة: "أنا مخصص 3 أيام في الأسبوع أنزل فيها القهوة، باقابل أصحابي ونلعب شطرنج أو نشوف ماتش لو فيه، بلاقي نفسي هنا وسط أصحابي، بنتكلم عن المعيشة وناخد رأي بعض، بنضحك مع بعض بدون قيود، وده خلى القهوة بيتنا الثاني".

وقال "محمد"، 22 سنة: "أنا وأصحابي بنفضل القاعدة في القهوة البلدي؛ لأن أسعار مشروباتها معقولة. ممكن أقعد فيها اليوم كله ومادفعش غير 5 جنيهات. وهناك بنفك شوية من جو المذاكرة والدروس".

أما "كريم"، عامل بمقهى، يقول: "الشاي والقهوة أكثر المشروبات المطلوبين سواء في الصيف أو الشتاء. الإقبال على القهوة بيزيد في الصيف وخصوصا لو فيه ماتش، إنما في الشتاء حتى لو فيه ماتش مهم للمنتخب، العدد بيكون قليل مش كتير زي الصيف".

وذكر "محمد"، عامل بإحدى القهاوي: "الشتاء مش موسم القهوة، بجانب من بداية أزمة كورونا ومنع الشيشة، الناس قلت والحال وقف".

أما "مصطفى"، عامل بإحدى القهاوي في السيدة زينب، قال: "باخد يومية 100 جنيه عن 12 ساعة شغل، والبقشيش في القهوة هو اللي بيسندنا، بس بيخف جامد في الشتاء، يعني لو هاعمل في الصيف 50 جنيها بقشيش، أعمل في الشتاء 10 بس".

ويقول "الحاج حسين"، صاحب قهوة: "القعدة على القهوة بتقل في الشتاء. لو باعمل يوميا 1000 جنيه في الصيف، أعمل في الشتاء 300. القهوة (بتنش) من بعد العشاء في الشتاء".

وأضاف "الحاج علي"، صاحب قهوة بلدي في المنيرة: "مكسب القهوة مضمون في كل الفصول. مشروبات الشتاء بتختلف عن الصيف. في البرد بيقل الطلب على العصاير ويزيد على الحمص والسحلب والحلبة. باخفف العمالة في الشتاء لو فيه ضعف إقبال، يعني لو في الصيف باشتغل بـ5 صنايعية بالليل، في الشتاء باكتفي بـ2 بس".