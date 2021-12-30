قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مبادرة «اتكلم عربي» تهدف إلى ترسيخ اللغة العربية في أذهان المصريين في الخارج، ولاقت هذه المبادرة اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الهوية المصرية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلي"، عبر فضائية "CBC"، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية ليست ضد تعلم لغات أجنبية أخرى ولكن عدم محو اللغة الأم لدى الأطفال، متابعةً أن الفكرة بدأت عند تقديم الوزارة لبرامج الجيل الثاني والثالث لمعرفة تاريخ مصر، فتم ملاحظة عدم فهم الأطفال للغة العربية.

واستكملت، أن من ضمن الأسباب التي دعت لإنشاء هذه المبادرة هو التنمر من قبل الأطفال المقيمين في مصر على أقاربهم المقيمين في دول أجنبية أثناء زيارتهم إلى مصر، فتحدث حالة نفور من تعلم هذه اللغة، متابعةً أن فريق عمل المبادرة حرصت على تطبيقها لإثبات أهمية وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين في الخارج.

وتابعت، أن المبادرة بدأت تعليم الأطفال من خلال العامية وتحبيبهم في اللغة العربية من خلال تطبيق «اتكلم عربي»، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع دار نهضة مصر بـ 3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، مشيرةً إلى أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا التطبيق لجذب أكبر قدر من الأطفال.

وأوضحت، أن المرحلة الأولى من التطبيق تخص الأطفال من 3 لـ 6 سنوات، ولاقى هذا التطبيق اهتمامًا كبيرًا من كافة الأسر المصرية في الخارج، متابعةً أن إصدار التطبيق استغرق سنة كاملة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة التي يتعارف عليها الأطفال في الخارج.

وأشارت إلى أنه يجب على الأسر المصرية في الخارج تمكين أبنائهم من اللغة العربية للحفاظ على الهوية والقيم المصرية، لافتةً إلى أن اللغة العربية قريبة من القلب وبها مفردات لا يمكن ترجمتها إلى لغات أخرى.