حصاد الشروق: أبرز زعماء أفريقيا الذين رحلوا خلال 2021

فقد العالم خلال عام 2021 عددا من القادة والسياسيين من زعماء ومسؤولين ورؤساء القارة الإفريقية وافتهم المنية في ظروف مختلفة.

ورصدت الشروق، أبرز الشخصيات الإفريقية التي رحلت عن الساحة الدولية في الأثنى عشر شهرًا الماضية.

وذكرت إذاعة "إر.تي.بي.إف" البلجيكية، أن ذلك العام فقدت فيه القارة السمراء نخبة من الشخصيات السياسية والمؤثرة المخضرمة، من الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي حتى الزعيم الروحي الجنوب إفريقي ديزموند توتو.

ووفقا للإذاعة البلجيكية، فإن العام اختتم برحيل رئيس أساقفة ضمير جنوب إفريقيا ديزموند توتو، في 26 ديسمبر عن عمر يناهز 90 عامًا.

واعتبرت الإذاعة البلجيكية الناطقة بالفرنسية، أن ديزموند توتو، آخر رمز عظيم للنضال ضد الفصل العنصري، إلى جانب التزامه ضد كل المظالم، واصفة إياه بأنه كان رجل دين مبتسمًا وصديقًا لنيلسون مانديلا.

كما شن ديزموند توتو، حربه ضد الفصل العنصري في السبعينيات، في معركة سلمية أكسبته جائزة نوبل للسلام عام 1984.

وبفضل سنوات من التنديد بالعنف الذي يعاني منه السكان السود في جنوب إفريقيا، وفي عام 1986، أصبح أسود للكنيسة الأنجليكانية في جميع أنحاء جنوب إفريقيا، كما قاد حملات لمكافحة الإيدز، وهي سلطة جعلته رئيسًا للجنة الحقيقة والمصالحة بعد نهاية الفصل العنصري وكان صوتا ناقدا حتى نهاية حياته، وكذلك تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها القادة الجدد في بلاده.

وفي جنوب إفريقيا، فقدت البلاد، فريدريك ويليم دي كليرك آخر رئيس أبيض توفي في 11 نوفمبر عن عمر يناهز 85 عامًا، ومن أبرز إنجازاته، إطلاق سراح بطل النضال ضد الفصل العنصري نيلسون مانديلا وتقاسم معه جائزة نوبل للسلام في عام 1993، بحسب صحيفة"لوفيجارو" الفرنسية.

كما لعب فريدريك ويليم دي كليرك، دورًا مركزيًا في الانتقال من نظام الفصل العنصري حيث كانت الأقلية البيضاء تحتفظ بالسلطة إلى انتخابات ديمقراطية وحكومة المؤتمر الوطني الأفريقي لنيلسون مانديلا، وكان فريدريك دي كليرك نائب رئيس مانديلا.

وفي سبتمبر، توفي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي تولى السلطة خلال الفترة (1999 - 2019 )، عن عمر يناهز 84 عاما.

وعقب استقالته في أبريل 2019 بضغط من الجيش والشارع، بقي في دار لرعاية المسنين في زرالدة، غرب الجزائر العاصمة.

كما فقدت الجزائر، الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي تولى الرئاسة المؤقتة بعد سقوط الرئيس السابق بوتفليقة، عن 80 عاما.

وفي أبريل الماضي، رحل الرئيس التشادي إدريس ديبي، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي بات رئيسًا لدولة تشاد منذ الانقلاب الذي قام به في 2 ديسمبر 1990.

وكان ديبي، وشريكًا رئيسيًا للغرب في القتال ضد الإرهابيين في منطقة الساحل، بعد الإصابات التي لحقت به في الجبهة ضد المتمردين، وفقاً لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

ودأب ديبي بمساعدة فرنسا، على دعم الجيش، إذ لم يكن يتوانى عن ارتداء ملابسه، كما مات على الجبهة، في مواجهة المتمردين الذين شككوا في سلطته لسنوات.

ومن بين الوفيات الأخرى في أفريقيا، لشخصيات يجب تذكرها هي وفاة الرئيس التشادي السابق حسين حبري، الذي كان رهن الاحتجاز في السنغال حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2016 لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، على يد لوران مونسينجو.

ومن بين الوفيات العنيفة الأخرى في إفريقيا السفير الإيطالي لوكا أتاناسيو، البالغ من العمر 43 عامًا، والذي قُتل في هجوم على قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في شرق الكونغو في فبراير، بحسب إذاعة "إر.تي.بي.إف" الب .