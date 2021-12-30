البرتغالي سوزا يرحل عن تدريب منتخب بولندا لقيادة فلامينجو

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أعلن نادي فلامينجو البرازيلي مساء الأربعاء تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو سوزا لمدة عامين.

وجاء تعاقد فلامينجو مع سوزا بعد ساعات من رحيله عن تدريب المنتخب البولندي عقب تفعيله الشرط الجزائي في عقده.

وبدأ سوزا /51 عاما/مسيرته التدريبية في إنجلترا عبر بوابة كوينز بارك رينجرز.

وذكر فلامينجو في بيان عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "باولو سوزا بات المدرب الجديد للفريق". ويمتد عقد سوازا عامين.

وذكرت تقارير إعلامية أن سوزا دفع حوالي 300 آلف يورو للرحيل عن تدريب منتخب بولندا.

وقال سوزا في رسالة مسجلة عبر شبكة "تويتر" ، "فخور للغاية وسعيد بتمثيل ناد بعظمة فلامينجو التي لا تضاهى".

وأضاف "حان الوقت للعمل بقوة لمنح السعادة والألقاب وإبقاء النادي قريبا من قلوب أكثر من 40 مليون مشجع".