زار إجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، اليوم الخميس، معبد أبو سمبل جنوب أسوان، في جولة سياحية برفقة أسرته، للاطلاع على المعالم الأثرية والسياحية في جنوب مصر، والاستمتاع بطقس أسوان الدافئ والمشمس.

وقدم الأثري أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبو سمبل، شرحًا وافيًا للسفير الهندي والوفد المرافق له، حول تاريخ إنشاء معابد أبو سمبل وحضارة الفراعنة، وظاهرة تعامد الشمس الفريدة التي جسدها المصريون القدماء بمعبد رمسيس الثاني، والتي تتكرر مرتين كل عام فقط، وكذلك جولة في معبد نفارتاري.

وقدم السفير الهندي شكره للقائمين على الآثار في أبو سمبل، لحسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة والمعابد التي تم تشييدها في مختلف مدن مصر، ثم سجل كلمة شكر في دفتر كبار الزوار بمعبد أبو سمبل.

وفي السياق، سجلت معابد أبو سمبل جنوب أسوان، اليوم الخميس، حضورًا كبيرًا من السائحين الأجانب الذين حضورا من مختلف دول العالم إلى المدينة؛ لزيارة المعالم الأثرية جنوب مصر، للاستمتاع بالطقس الدافئ المشمس الذي يتميز به مدن الصعيد.

على صعيد آخر، استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمس الأربعاء، سفير دولة الهند بالقاهرة إجيت جوبتيه خلال زيارته للمحافظة.

من جانبه عبر السفير الهندي عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية والتعرف على ثقافة وعادات وتقاليد أهلها، وخاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافي وبينهما جسور تواصل وتربطهما علاقات تاريخية وتقارب ثقافي وفني كبير.