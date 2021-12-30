جهود لوزارة الصحة في كينيا لتقليل الوفيات في الأطفال دون سن الخامسة

تعمل وزارة الصحة في كينيا على إعداد طرق مبتكرة لتقليل حالات الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة.

وأوضح تقرير لصحيفة "ذا ستار" الكينية، أن الوزارة تسعى مع الشركاء لتطبيق أساليب منخفضة التكلفة للوقاية من الأمراض وعلاجها.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه رغم تحقيق البلاد تقدم في الحد من وفيات المواليد والأمهات، فإن وفيات الأطفال لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول، حيث يموت 52 من بين كل ألف طفل سنويا.

وللأسف، فإن 70% من الوفيات سببها أمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها.

وتشمل الأمراض المسببة للوفاة الإسهال والالتهاب الرئوي (التهابات الجهاز التنفسي الحادة) وسوء التغذية وفقر الدم والملاريا والحصبة وفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز (إتش آي في) والسل.

وستعطي الوزارة أولوية للاستثمار في 15 مقاطعة تشهد مستويات متدنية فيما يتعلق بصحة الأم والطفل.

ونقلت الصحيفة بيانات أظهرت أنه منذ عام 2003، نجحت كينيا في خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 114 إلى 52 حالة وفاة لكل ألف طفل يولد حيا.